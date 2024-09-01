У тунелях під Сектором Гази виявили тіла шести ізраїльських заручників

Ізраїльські військові 1 вересня повідомили, що знайшли в Секторі Гази тіла шести заручників. Їх захопили бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023.

Тіла були виявлені в одному з тунелів під містом Рафах на півдні Гази. Ізраїльські військові почали обшукувати тунельний комплекс у суботу, 31 серпня. Заручників знайшли мертвими у другій половині того ж дня.

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В Секторі Гази знайшли тіла ізраїльських заручників

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі заявили, що заручників вбили незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати.

За попередньою оцінкою, вони були жорстоко вбиті терористами ХАМАСу незадовго до того, як ми дісталися до них. Вони були викрадені живими вранці 7 жовтня терористичним угрупованням ХАМАС,

– заявив він.

Ізраїльські чиновники також повідомили журналістам, що троє з шести знайдених заручників мали бути звільнені під час першого етапу остаточної угоди про припинення вогню.

Після виявлення тіл заручників прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв "звести рахунки" з ХАМАС. Він наголосив, що "ті, хто вбиває заручників, не хочуть угоди".

Ми (Ізраїль, – 24 Канал) полюватимемо на вас, ми вас спіймаємо і ми зведемо рахунки,

– звернувся Нетаньягу до лідерів ХАМАС.

Серед вбитих був 23-річний американець ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін. Бойовики ХАМАС взяли його у полон на музичному фестивалі Nova 7 жовтня.

Батьки хлопця були одними з найактивніших сімей заручників. Фактично Герш Голдберг-Полін став одним з облич боротьби за звільнення заручників. Армія Ізраїлю також назвала імена інших п'ятьох жертв: Еден Єрушальмі, Кармель Гат, Альмог Сарусі, Олександр Лобанов і Орі Даніно.

В Секторі Гази знайшли тіла шести заручників / Фото: CNN