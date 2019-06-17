На території Голанських висот Ізраїль збудує селище, яке назвуть на честь президента США "Рамат-Трамп", що перекладається як "Висоти Трампа". Дональд Трамп за цю честь висловив подяку прем'єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньяху.

У своєму акаунті в Twitter глава США опублікував заяву американського посла Девіда Фрідмана щодо урочистого засідання кабінету на Голанських висотах.

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Дякую прем'єр-міністра Нетаньяху і державы Ізраїль за цю велику честь!

– написав Трамп.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor! https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 червня 2019 р.

Таким чином ізраїльтяни хочуть віддячити американського лідера за визнання цієї території частиною єврейської держави, попри те, що Сирія також претендувала на цю територію.

Будівельні роботи розпочнуться за підсумками повторних виборів, які пройдуть 17 вересня. Після цього буде сформовано кабінет, який займеться реалізацією проекту будівництва "Висот Трампа".

Що таке Голанські висоти?Це територія, що розташовується між Ізраїлем і Сирією. Після завершення шестиденної війни у 1967 році вона перейшла під контроль перших. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. Крім того, у напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року. Належність гірського плато вважається основним предметом ізраїльсько-сирійського конфлікту.