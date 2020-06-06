Через спалах COVID-19 на Одещині змушені повністю закрити на карантин село Дмитрівка. Там коронавірусну інфекцію підтвердили у 15 людей.

Село Дмитрівка межує з Молдовою. Відомо, що першим пацієнтом з COVID-19 у селі став вівчар, який спілкувався зі знайомим із молдавського села. Про це повідомила головна лікарка обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко у коментарі "Суспільному".

Важливо У селі на Буковині спалах COVID-19: усі тести виявились позитивними

Єсипенко наголосила, що тепер весь населений пункт мають закрити на карантин. Вона додала, що це потрібно для локалізації розповсюдження захворювання. Загалом 7 інфікованих пацієнтів госпіталізували до лікарні. Їхній стан – середньої важкості.

Село Дмитрівка, яке закривають на карантин: карта

Коронавірус на Одещині: головне

Станом на 6 червня на Одещини виявили 986 випадків зараження коронавірусом. З них 368 людей одужало, ще 18 – померли.

Загалом ситуація з недугою в області залишається контрольованою. З 5 червня там почався черговий етап послаблення карантину.

Компанія "Міжнародні авіалінії України" з 5 червня відновила регулярні рейси між Києвом і Одесою.

Однак є і невтішні новини. У МОЗ провели моніторинг морської води. Виявилось, що на одеських пляжах проби води не відповідають нормі.

Про те, які області не готові послабити карантин – читайте у матеріалі 24 каналу.