Сенат Польщі одноголосно підтримав євроінтеграцію України в ЄС
9 березня 2022 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
Україна подала заявку на членство у Європейському Союзі. Польща офіційно підтримала нашу державу в таких прагненнях.
Польський Сенат прийняв відповідну постанову про європейські устремління України. Про це повідомили у Верховній Раді України.
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Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв постанову про європейські устремління України,
– мовиться у повідомленні парламенту.
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