Сенат Польщі одноголосно підтримав євроінтеграцію України в ЄС

Україна подала заявку на членство у Європейському Союзі. Польща офіційно підтримала нашу державу в таких прагненнях.

Польський Сенат прийняв відповідну постанову про європейські устремління України. Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв постанову про європейські устремління України,

– мовиться у повідомленні парламенту.



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