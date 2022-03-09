Сенат Польщі одноголосно підтримав євроінтеграцію України в ЄС

9 березня 2022 , 16:32
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Джерело:

Верховна Рада України

Україна подала заявку на членство у Європейському Союзі. Польща офіційно підтримала нашу державу в таких прагненнях.

Польський Сенат прийняв відповідну постанову про європейські устремління України. Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв постанову про європейські устремління України,
– мовиться у повідомленні парламенту.


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Автор: Оксана Княжик