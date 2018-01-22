Сенат США розблокував роботу держустанов

Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо проекту тимчасового бюджету.

Про це повідомляє DW.

Тепер сенатори мають ухвалити сам законопроект, що дозволить федеральному уряду продовжити роботу як мінімум до 8 лютого.

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За цей час між республіканцями і демократами має бути досягнута угода з питання формування федерального бюджету.

Конгресу США досі не вдається затвердити бюджет на поточний фінансовий рік, що почався 1 жовтня 2017 року. Одним з основних спірних пунктів є зростання витрат Пентагону – проти їх різкого збільшення виступають демократи.

Крім того, демократична партія відмовляється затверджувати фінансовий план через відсутність заходів по захисту від депортації 700 тисяч нелегальних мігрантів, що прибули до США неповнолітніми.