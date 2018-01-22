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Кремль створює банк, який допоможе ухилятися від санкцій США, – Financial Times

21:12, 22 січня 518 Читать новость на русском
Кремль хоче використати
Кремль хоче використати "Промсвязьбанк" для обходу санкцій / Фото з відкритих джерел

Російський "Центробанк" заявив про те, що "Промсвязьбанк", дев'ятий за розміром своїх активів у країні, стане новим оборонним банком РФ.

Кремль буде використовувати його для того, щоб вберегти "Оборонпром" від нового пакету американських санкції, пише Financial Times.

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"Центробанк" взяв на себе управління "Промсвязьбанком" наприкінці 2017-го, щоб запобігти його краху – це був третій банк з першої десятки, який піддався націоналізації за чотири місяці, пояснює видання.

Очікується, що "Промсвязьбанк" займатиметься кредитуванням оборонного сектора – функцією, що лежить на великих державних банках, таких як "Сбербанк" і ВТБ, призводить Седдон оцінку Олександра Данилова, аналітика в Fitch Ratings.

Вони (керівництво Кремля – "24") не хочуть, щоб ці банки підпали під санкції. Це очевидно,
– наводить FT пояснення Олександра Данилова, аналітика Fitch Ratings.

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Автор публікації додає, що на "Сбербанк" і ВТБ накладено обмеження щодо залучення капіталу на Заході, але, на відміну від більшої частини російської оборонної галузі, їх не внесено до чорного списку, йдеться у статті.

Нагадаємо, до лютого США готуються запровадити нові санкції проти Російської Федерації. У зв'язку з цим в останні місяці Кремль засекретив список банків, яким дозволено працювати з оборонною промисловістю і обмежив розкриття оборонних тендерів.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції США Банки
Джерело: 24 Канал
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