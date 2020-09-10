Український режисер та сценарист Олег Сенцов аж тепер розповів, що після повернення з ув'язнення подарував Президенту України Володимирові Зеленському банку з зображенням Петра Порошенка. Мовиться про ту ж банку, на якій був приклеєний прапор України.

Це була банка з-під меду, яку Сенцов зберігав протягом усього терміну свого ув'язнення в російському таборі. Про це режисер розповів в інтерв'ю ZAXID.NET.

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Сенцов нагадав, що в цій банці він зберігав чай. Пізніше йому в табір передали зошити з жовтою та блакитною обкладинками. Тоді режисер вирізав з них 2 смужки та наклеїв на банку у вигляді прапора України за допомогою поштової марки. З іншого боку Сенцов наклеїв портрет Порошенка.

Ця банка зі мною усі п’ять років подорожувала. Багато разів були конфлікти через неї, багато разів відривали прапор. Вони (охоронці в таборі – 24 канал) ж весь час намагаються в’язня принизити. Особливо з України. Вони нас дуже сильно не люблять,

– розповів Сенцов.

Режисера здивувало, що банку не відібрали, адже в ув'язнених зазвичай забирають усі особисті речі.

Реакція охоронців на банку з українським прапором

Режисер розповів, що прапор та Порошенко охоронців дуже дратували. Вони навіть видряпали очі зображенню п'ятого Президента України. Після цього Сенцов міцно прикріпив усе на місце скотчем. Коли режисера звільнили разом з 34 іншими політв'язнями у вересні 2019 року, він забрав банку з собою.

Як Сенцов подарував банку Зеленському

Сенцов подарував Зеленському банку 13 вересня 2019 року. Режисер розповів, що коли він давав її президенту, то показав йому тільки прапор. Зображення Порошенка Сенцов приховав. Він зауважив, що зараз це смішно звучить, а тоді режисеру смішно не було.



Сенцов не показував, що на банці було фото Порошенка / Фото Politarena

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Який сенс мала ця банка для Сенцова

Режисер розповів, що банка була для нього символом боротьби і він її віддав, бо історія з ув'язненням закінчилась.

Також Сенцов додав, що віддав 20 кілограмів листів, комплект тюремної роби та інші дрібні речі до музею Другої світової війни. У музеї зараз працюють над створенням відділу, присвяченому сучасним політв’язням. Сенцов розповів, що другий комплект роби він спалив відразу після приїзду в Україну.

Режисер сподівається, що робота над звільненням українських політв'язнів триває і скоро вони будуть вдома.

Дивіться відео, на якому Сенцов дарує символічну банку Зеленському:

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