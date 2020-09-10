Є ми, а є наш ворог: Сенцов розповів, як тепер ставиться до росіян
Олег Сенцов заявив, що наразі не спілкується ні з ким із росіян та не має спільних проєктів з ними. Водночас він зазначив, що чимало з них залишились нормальними людьми.
В інтерв'ю виданню Zaxid.net ексбранець Кремля розповів, що ті росіяни, з якими він спілкувався "не кричать Крим наш", а підтримують Україну.
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Як Сенцов тепер ставиться до росіян
За його словами, навіть якщо хтось із його знайомих не кричав "Крим наш", але відвідував півострів, то він підтримує окупацію. Відтак, розмовляти з такою людиною, на думку Сенцова, нема про що.
В мене все просто: ось є ми, а ось наш ворог. Усі ті, хто помиляється, теж є нашим ворогом, бо вони знищують наших хлопців, роблять дітей сиротами, катують наших людей,
– сказав Сенцов.
Про підтримку білорусів
Олег Сенцов наголосив, що підтримує білоруський народ у його прагненні до свободи. Водночас він сподівається, що білоруси "не притуляться до Росії", а йтимуть до Європи.
Він додов, однак, що це може призвети до російської агресії в тій чи іншій формі.
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Хто такий Олег Сенцов?Це відомий український режисер, якого 10 травня 2014 року разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму.
7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.