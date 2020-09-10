Олег Сенцов заявив, що наразі не спілкується ні з ким із росіян та не має спільних проєктів з ними. Водночас він зазначив, що чимало з них залишились нормальними людьми.

В інтерв'ю виданню Zaxid.net ексбранець Кремля розповів, що ті росіяни, з якими він спілкувався "не кричать Крим наш", а підтримують Україну.

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Як Сенцов тепер ставиться до росіян

За його словами, навіть якщо хтось із його знайомих не кричав "Крим наш", але відвідував півострів, то він підтримує окупацію. Відтак, розмовляти з такою людиною, на думку Сенцова, нема про що.

В мене все просто: ось є ми, а ось наш ворог. Усі ті, хто помиляється, теж є нашим ворогом, бо вони знищують наших хлопців, роблять дітей сиротами, катують наших людей,

– сказав Сенцов.

Про підтримку білорусів

Олег Сенцов наголосив, що підтримує білоруський народ у його прагненні до свободи. Водночас він сподівається, що білоруси "не притуляться до Росії", а йтимуть до Європи.

Він додов, однак, що це може призвети до російської агресії в тій чи іншій формі.

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