У Сербії посеред ночі вибухнули артилерійські склади фабрики зброї: відео

У Сербії в ніч на 4 червня на фабриці Sloboda оборонно-промислового комплексу сталася пожежа. Унаслідок загоряння вибухнули склади з боєприпасами.

Інцидент стався на околиці міста Чачак у центральній частині країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також Наче землетрус: в Ірані стався вибух на хімзаводі

На момент початку пожежі, близько 01:30 за місцевим часом, на фабриці перебували 60 працівників. Усі вони живі та неушкоджені, їм вдалося сховатися у бетонному бомбосховищі.

Водночас влада ухвалила рішення евакуювати жителів прилеглих районів.

Пожежа на складах зброї у Сербії: дивіться відео

Пролунали потужні вибухи

Через декілька годин, приблизно о 03:20 та 03:22, прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, розірвало багато снарядів, або запаси вибухових речовин.

У результаті цього осколки розліталися по місту та було чутно "нестерпний сморід". Потужні вибухи тривали всю ніч, а лише під ранок ніби затихли.

Пожежа та потужні вибухи у Сербії: дивіться відео