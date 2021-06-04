У Сербії посеред ночі вибухнули артилерійські склади фабрики зброї: відео

У Сербії в ніч на 4 червня на фабриці Sloboda оборонно-промислового комплексу сталася пожежа. Унаслідок загоряння вибухнули склади з боєприпасами.
Інцидент стався на околиці міста Чачак у центральній частині країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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На момент початку пожежі, близько 01:30 за місцевим часом, на фабриці перебували 60 працівників. Усі вони живі та неушкоджені, їм вдалося сховатися у бетонному бомбосховищі.
Водночас влада ухвалила рішення евакуювати жителів прилеглих районів.
Пожежа на складах зброї у Сербії: дивіться відео
Пролунали потужні вибухи
Через декілька годин, приблизно о 03:20 та 03:22, прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, розірвало багато снарядів, або запаси вибухових речовин.
У результаті цього осколки розліталися по місту та було чутно "нестерпний сморід". Потужні вибухи тривали всю ніч, а лише під ранок ніби затихли.
Пожежа та потужні вибухи у Сербії: дивіться відео
Що відомо про фабрику SlobodaФабрика Sloboda неподалік від сербського міста Чачак – компанія з виробництва боєприпасів і зброї, заснована у 1948 році.
Колись одне з найбільших підприємств країни, де працювало близько 7 тисяч людей. Виробляє артбоєприпаси, боєприпаси та снаряди для танків.