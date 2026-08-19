Серед фігурантів справи НАБУ заступниця голови ОП Мудра, депутати Столар та Микитась, – ЗМІ

НАБУ та САП вранці 19 серпня проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними антикорупційних органів, очолювали чинний та колишній народні депутати. У справі фігурують високопосадовці Офісу Президента та інші впливові особи.

Про це пише Українська правда та ZN.ua з посиланням на власні джерела.

Що відомо про можливих фігурантів масштабної спецоперації НАБУ?

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, за його інформацією, у справі може фігурувати чинний депутат від колишньої партії "ОПЗЖ", а також відомий забудовник. За інформацією джерел "Української правди", НАБУ та САП проводять слідчі дії, зокрема, у заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

Також джерела ZN.UA у правоохоронних органах стверджують, що операція стосується й колишнього народного депутата Максима Микитася.

За даними співрозмовників видання, у справі також можуть фігурувати чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс Банку".

Наразі офіційно НАБУ та САП не називають імен фігурантів і не розкривають суті можливих злочинів. Правоохоронці зазначили, що додаткову інформацію повідомлять після проведення необхідних слідчих дій.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ розслідувало справу справу щодо 307 мільйонів гривень Міноборони, які, за версією слідства, незаконно заволоділи під час будівництва військових складів для зберігання ракет і боєприпасів. Серед фігурантів справи, зокрема Максим Микитась. Він також є підозрюваним в іншій справі щодо пропозиції хабаря меру Дніпра.

Крім того, у лютому 2023 року правоохоронці провели обшуки у народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. За даними СБУ, його будівельні компанії могли бути залучені до схем легалізації коштів Віктора Медведчука, Тараса Козака та інших підсанкційних осіб.