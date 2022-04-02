Серед окупантів шириться паніка через радіаційне опромінення їхніх військових у Чорнобилі

Генштаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на вечір 2 квітня. Зазначається, що окупанти у паніці через радіаційне опромінення тих, хто базувався у Чорнобильській зоні.

Зокрема, людям рекомендують не контактувати з тими російськими військовослужбовцями, котрі повернулись на територію Білорусі з місця базування у ЧАЕС. Така інформація спричинила панічні настрої серед решти окупантів.

До теми Чорнобиль розвозиться по всій Росії у крадених окупантами речах, – експерт

Паніка окупантів

Через факт радіаційного опромінення особового складу підрозділів окупантів, що базувались у Чорнобильській зоні, серед військових збройних сил Росії поширюються панічні настрої.

Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони (ЧАЕС – ред. 24 канал),

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти вийшли з Чорнобиля, пробувши там понад місяць з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони, зокрема, рили окопи на території радіоактивного Рудого лісу. У багатьох з них згодом виявили ознаки променевої хвороби.

Додамо, що 2 квітня о 11:00 на проммайданчику ЧАЕС підняли український прапор. Також над нещодавно звільненою атомною станцією пролунав гімн України.

Не пропустіть – Перша смерть окупанта через опромінення на ЧАЕС: дивіться відео