Серед приватних компаній України лідером платників податків є група "Метінвест"

Першим за величиною платником податків в Україні серед приватних компаній є Група компаній "Метінвест", та третім платником загалом.

"Метінвест" поповнила державний бюджет, за даними 2020 року, на 22,1 мільярда гривень.

Про це йдеться в статті "Газ, металургія і тютюнові вироби: від кого залежить бюджет України і хто платить більше всіх у казну".

Відзначається, що на підприємствах "Метінвесту" працює 80 тисяч співробітників.

Додамо, що також найбільшими державними платниками податків в Україні є "Укрнафта" і "Укргазвидобування".

За даними за 2020 рік, вони сплатили до бюджету країни 45,8 млрд грн і 28,4 млрд грн, відповідно. Третім йде "Метінвест". Ці рейтинги щорічно публікує Державна фіскальна служба.