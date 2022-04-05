Серед загиблих – діти: поліція показала фото з обстріляного Миколаєва

Окупанти ввечері 4 квітня обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Загинули 10 людей, серед них – дитина. Правоохоронці поділились фото наслідків злочинних дій ворога.

У правоохоронних органах запевнили: всі злочини ретельно документують. Поліція підтверджує, що загиблі та поранені – цивільні.

Раніше Внаслідок обстрілу касетними бомбами Миколаєва загинули 10 людей

Поліція документує злочини

На місці події вже працюють слідчо-оперативні групи. Поранених госпіталізували. За фактами обстрілів триває розслідування: стаття, за якою відкрите кримінальне провадження, – порушення законів та звичаїв війни.

Миколаївські правоохоронці розповіли, що лише за останню добу опрацювали 638 сигналів – за дзвінками жителів на 102. Більшість із них – про наслідки обстрілів.

Вороги обстріляли Миколаїв / Фото Нацполіції

Варто переглянути: ранкове звернення Генштабу за 5 квітня