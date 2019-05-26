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      Серед мажоритарників ми побачимо багато знайомих і токсичних облич, – журналістка

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      Серед мажоритарників ми побачимо багато знайомих і токсичних облич, – журналістка
      Серед мажоритарників ми побачимо багато знайомих і токсичних облич, – журналістка / Українська правда

      У партійних списках ми побачимо багато нових людей. Але серед мажоритарників, які будуть обрані від виборчих округів, залишаться багато знайомих і токсичних облич.

      Таку думку висловила у своєму відеоблозі "Політична кухня" журналістка і авторка Крістіна Бердинських.

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      Журналістка навела приклад народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський. "Він буде йти по мажоритарному округу у Харкові. І скоріш за все, не як представник БПП, а як самовисуванець чи як представник іншого політичного проекту", – сказала вона.

      Так само близький друг Порошенка Ігор Кононенко працює на окрузі на Київщині. Напевно, що брати Дубневичі теж будуть йти у Раду по мажоритарних округах Львівської області. Чи колишній кандидат у президенти і нинішній нардеп Олександр Шевченко, близький до Ігоря Коломойського,
      – заявила Бердинських.

      За її словами, партії можуть грати у хитру гру – у партійних списках будуть нові і прогресивні, а на мажоритарку БПП може відправляти людей з великими фінансовими ресурсами і зв’язками. "Вони можуть йти навіть як самовисуванці і не мати жодного відношення до партій,а у Раді домовлятися із різними політичними гравцями", – додала журналістка.

      Окрім того, Бердинських запевнила, що новим і цікавим є проект партії мерів Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова, якими зацікавився олігарх Ігор Коломойський. Відомо, що він вже зустрічався з цього приводу із олігархом Павлом Фуксом, найкращим другом Кернеса.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Політична кухня" з Крістіною Бердинських за 26 травня

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Ігор Коломойський Відеоблоги Геннадій Кернес Геннадій Труханов Ігор Кононенко Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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