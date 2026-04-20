Від оборони Київщини до посади в Міноборони: хто такий Сергій "Флеш", якого ледь не вбив "Шахед"

Радник Міністерства оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пережив замах – уночі 20 квітня росіяни вдарили реактивними "Шахедами" по його будинку. Фахівець з військових технологій пережив атаку й наголосив, що "був морально готовий до такого розвитку подій, і це його не зупинить".

Основні факти про військового експерта й радника Міноборони зібрав 24 Канал.

Хто такий "Флеш"?

Наразі Сергій Бескрестнов, більш відомий за позивним "Флеш", – один із ключових українських експертів у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР).

У січні 2026 року він офіційно долучився до роботи Міністерства оборони, ставши радником віцепрем'єра та міністра оборони Михайла Федорова. Його діяльність зосереджена на технологічних рішеннях для протидії російським безпілотникам та аналізі інструментів противника.

Освіта та початок військової кар'єри

Бескрестнов має профільну військово-технічну освіту – у 1997 році він закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку, де спеціалізувався на радіо- та космічному зв'язку.

Надалі він розвивав свої знання у європейських навчальних центрах, вивчаючи сучасні телеком-стандарти, зокрема GSM та радіорелейні технології.

Його професійний шлях розпочався у сфері телекомунікацій. Він обіймав керівні посади в компаніях, які згодом стали основою для найбільших мобільних операторів України – Київстар та Vodafone Україна.

З 2009 року Бескрестнов зосередився на власних ІТ-проєктах.

Роль у війні з 2022 року

Із початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році "Флеш" долучився до оборони Київської області. Спільно з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО він працював над створенням стабільної системи військового зв'язку на півночі регіону.



"Флеш" – один з ключових експертів у сфері дронів і РЕБ / Фото з його сторінки у фейсбук

Згодом Бескрестнов активно включився у підготовку українських військових. Його ключові напрямки – протидія ворожим дронам, аналіз їхніх радіосигналів та практичне застосування засобів РЕБ. Він регулярно працював безпосередньо на передовій і проводив навчання у найгарячіших точках фронту.

Звання та поточна діяльність

Попри те, що у 2023 році його бачили з офіцерськими погонами, сам Бескрестнов наголошував, що не є кадровим військовим і не обіймає офіційної посади у ЗСУ. Водночас його роль як незалежного експерта лише зростала.

З 2024 року він очолює громадську організацію "Центр радіотехнологій", а також активно ділиться аналітикою через соціальні мережі та власні канали комунікації.



"Флеш" пройшов шлях від експерта у сфері зв'язку до радника Міноборони / Фото зі сторінки Михайла Федорова

Робота в Міноборони

25 січня 2026 року Сергій Бескрестнов став радником міністра оборони. У новій ролі він відповідає за технологічні напрямки, серед яких:

системні рішення для протидії російським ударним і розвідувальним безпілотникам;

аналіз і використання трофейної техніки;

оцінка новітніх військових розробок.

За словами Михайла Федорова, "Флеш" є одним із найсильніших практичних фахівців у галузі дронів, РЕБ і аналізу технологій противника.

Замах на життя Бескрестнова: що відомо?