Повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну: на фронті загинув Сергій Ганжа з Чернігівщини

На війні загинув 42-річний захисник із Чернігівщини Сергій Ганжа, який повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. Свій останній бій воїн прийняв 1 травня на Харківщині.

Про втрату повідомили у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді. Там зазначили, що звістка про загибель захисника сколихнула всю громаду.

Що відомо про втрату військового на фронті?

Захищаючи Україну, загинув 42-річний воїн із Чернігівщини Сергій Ганжа. Його життя обірвалося 1 травня 2026 року на Харківщині під час виконання бойового завдання.

Сергій Ганжа народився 13 червня 1983 року у Новгороді-Сіверському. Навчався у місцевій школі №1, а згодом продовжив освіту у професійному училищі в Чернігові, де здобув спеціальності у сфері молочної промисловості та електрики. Тривалий час працював за кордоном.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він без вагань повернувся в Україну та добровільно став до лав захисників. Військову присягу Сергій виконував до останнього, залишаючись вірним своїй країні.

У червні Сергію мало виповнитися 43 роки, однак до свого дня народження він не дожив трохи більше місяця.



Сергій Ганжа загинув на фронті / Фото Новгород-Сіверська міська територіальна громада

На Сумщині попрощалися з поліцейським Михайлом Шовкоплясом, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він служив у поліції понад 17 років і віддав життя внаслідок атаки FPV-дрона, залишивши після себе дружину та двох дітей.

Ще однією болючою втратою став Ігор Сухий, якого мобілізували у січні 2025 року. Він загинув 1 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Після тривалих пошуків тіло військового вдалося ідентифікувати, після чого його поховали на Алеї Героїв у Рівному.

Також на Донеччині загинула військовослужбовиця з Сумщини Аліна Грузіна, якій було лише 19 років. Вона проходила службу у складі Збройних сил України у військовій частині А7045 та загинула внаслідок смертельних поранень внаслідок удару ворожого дрона під час бойових дій у районі Слов'янська.