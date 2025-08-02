2 серпня НАБУ та САП затримали організовану злочинну групу, яка здійснювала махінації під час закупівель БпЛА та РЕБ для ЗСУ. Серед фігурантів цієї справи – Сергій Гайдай.

Він очолював Луганську обласну державну адміністрацію, а також двічі був головою Мукачівської районної державної адміністрації. Що відомо про Сергія Гайдая, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Сергія Гайдая?

Сергій Володимирович Гайдай народився 6 листопада 1975 року у місті Сєвєродонецьк, що на Луганщині.

З 2000 до 2015 року він працював на керівних посадах приватних підприємств Києва. Зокрема, у 2005 році – генеральним директором ТОВ "Дембуд".

А у 2008 – 2010 був помічником депутата Київради Олексія Резнікова.

У 2014 році став бакалавром Хмельницького економічного університету за спеціальністю "Фінанси та кредит".

Також з 2014 по 2015 працював радником голови Обухівської РДА у Київській області.

У 2015 році Гайдай став депутатом Мукачівської райради VII скликання. А у період з 8 вересня 2015 по 28 листопада 2018 очолював Мукачівську РДА. Був безпартійним.

Також Гайдай був радником патронатної служби голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

У 2019 році він став магістром Академії державного управління при Президентові України за фахом "Публічне управління та адміністрування". Навчання закінчив з відзнакою.

Чим запам'ятався Гайдай на посаді очільника Луганщини?

З 28 жовтня 2019 по 15 березня 2023 Гайдай був головою Луганської ОДА (згодом – ОВА).

До повномасштабного вторгнення Росії він переважно займався інфраструктурними проєктами, наприклад, будівництвом доріг і адміністративних центрів у населених пунктах на лінії фронту.

А після Гайдая часто критикували "слуги народу" за його озвучування в інтерв'ю про плани ЗСУ або можливі дії ворога.

Найбільш відомий його конфлікт із Мар'яною Безуглою. Вона звинувачувала Гайдая у тому, що той "погано підготував" Луганщину до оборони. Депутатка закликала звільнити його.

Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами… Бути керівником Луганської області на сьогодні – це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла,

– казав тоді Гайдай.

Також він часто давав оптимістичні прогнози щодо ситуації на фронті, які не справджувалися.

15 березня 2024 знову повернувся на посаду начальника Мукачівської РДА. А уже 2 серпня 2025 Кабмін погодив звільнення Гайдая з посади після його затримання у справі про корупцію.

Які нагороди має Гайдай?

Має Гайдай декілька державних нагород.

Зокрема, у 2016 йому вручили відзнаку "За службу державі".

У 2017 він отримав Орден Святителя Миколи Чудотворця за заслуги перед УПЦ МП та благодійність.

У 2020 Гайдай дали низку відзнак:

відзнаку Командувача об'єднаних сил "Козацький Хрест" І ступеня,

відзнаку "За мужність та професіоналізм",

медаль "Операція об'єднаних сил. За звитягу та вірність",

медаль Національної гвардії України "За взаємодію",

А у 2022 йому вручили Орден Богдана Хмельницького III ступеня.