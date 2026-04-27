Ще одне життя, обірване війною: на фронті загинув захисник Сергій Кіпень з Волині

Україна втратила ще одного свого вірного захисника. На фронті загинув 39-річний Сергій Кіпень з Волині.

Про це пише Самарівська територіальна громада.

Що відомо про полеглого воїна?

Сергій Кіпень загинув 24 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання.

Він народився у селі Річиця 27 червня 1986 року. Жив у селі Теребовичі.

Ще одна непоправна втрата… Ще одне життя, обірване війною… Схиляємо голови у скорботі разом із рідними, близькими. Розділяємо ваш біль і підтримуємо у цей нестерпний час…

– написали у громаді.

Останні втрати України на фронті

На Сумщині загинув воїн із Львівщини Юрій Дзюбінський. Це сталося у його власний день народження. Він був уродженцем села Ямпіль на Львівщині.

А на Донеччині загинув 39-річний солдат Руслан Енвальт з Кам'янського. Це сталося через влучання FPV-дрона. У захисника залишилися дружина, донька та син.

Також нещодавно У Києві попрощалися з російським добровольцем Ільдаром "Ганді" Дадіним. Він був противником кремлівського режиму і загинув у бою на Харківщині ще у 2024 році.