Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України

У четвер, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

Про це стало відомо із засідання парламенту.

Як Рада голосувала за призначення Корецького?

Комітет Верховної Ради з питань державного управління рекомендував парламенту призначити Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Подання президента Володимира Зеленського підтримали 19 членів комітету, ще троє утрималися.

Під час засідання 16 липня кандидатуру прем'єр-міністра у Верховній Раді представила довірена особа глави держави. Сам Зеленський у засіданні Ради участі не брав.

Після представлення зі своїм словом з трибуни перед нардепами виступив і сам Сергій Корецький. Серед ключових пріоритетів його програми – підготовка країни до опалювального сезону, підтримка бізнесу, посилення соціальної допомоги прифронтовим громадам, розвиток оборонно-промислового комплексу, підтримка ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечення відкритої та прозорої роботи уряду.

Важливо! За призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра проголосували 289 депутатів. Проти виступив 1 народний обранець, ще 7 – утрималися.

Зауважимо, що Корецький став третім прем'єром за час повномасштабного вторгнення Росії. До нього цю посаду обіймала Юлія Свириденко.

Що відомо про кар'єру Сергія Корецького?

48-річний уродженець Луцька Сергій Корецький має технічну, економічну та нафтогазову освіту, а також диплом Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи. Кар'єру розпочав у Continuum Group, де пройшов шлях від охоронця до керівника компанії.

У 2013 році очолив мережу АЗС WOG. Після смерті засновника Ігоря Єремеєва залишив компанію, заснував бренд Idealist Coffee Co, а також співзаснував швейцарську енерготрейдингову компанію Centurion Group SA.

У 2022 році очолив державні "Укрнафту" та "Укртатнафту", які під його керівництвом стали прибутковими після багаторічних збитків. У 2025 році, за результатами відкритого конкурсу, Корецького призначили головою правління "Нафтогазу", де одним із головних завдань стало нарощування власного видобутку газу та зміцнення енергетичної незалежності України