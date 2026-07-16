Ця зима може бути складнішою за попередню, – кандидат на посаду прем'єра Корецький

Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України. У четвер, 16 липня, напередодні призначення він виступив у Верховній раді перед народними депутатами

Засідання транслює телеканал Рада.

Що відомо про призначення Корецького?

Сергій Корецький був головним кандидатом на пост прем'єр-міністра України. Під час виступу він пообіцяв зробити все можливе для того, щоб бути корисним Україні тут і зараз.

Серед основних пунктів його програми:

підготовка та проходження наступної зими;

підтримка бізнесу;

соціальний захист для прифронтових громад;

масштабування оборонного комплексу;

підтримка ВПО та ветеранів;

забезпечення максимальної прозорості роботи уряду.

Кандидат подякував силам оборони та президенту та всій енергетичній галузі.

Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей та системи життєзабезпечення держави,

– підркеслив чиновник.

Корецький сказав, що наразі не має програми дій уряду для представлення у Раді. Кандидат у прем'єри пояснив, що отримав пропозицію очолити Кабмін лише кілька днів тому. За такий короткий термін, за його словами, підготувати якісну та детальну програму було неможливо. Він сказав, що розробка програми стане одним із головних завдань нового уряду в перші дні роботи. Після цього він презентує документ парламенту.

Корецький вважає, що зроблена титанічна робота на шляху до європейської інтеграції. Він готовий розглянути пропозицію про розподіл посад віце-премєра з євроінтеграції та головного переговірника України.

Кандидат на посаду прем'єра заявив, що високо оцінює роботу міністерства внутрішніх справ міністра Ігоря Клименка, якого він вважає сильним, професійним, чітким і результативним міністром.

Щодо кандидатури міністра оборони – Корецький підкреслив, що це сфера повноважень президента. У кандидата в прем'єри також запитали, чи може він залишити Михайла Федорова у своєму Кабміні. Корецький відповів, що спершу потрібно дочекатися голосування Ради за його призначення.

Комітет ВРУ з питань держбудівництва підтримав призначення Корецького на посаду премʼєра. Очільники фракцій підтримують кандидатуру Корецького і обіцяють голосувати за нього.

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. За – 289 народних депутатів, рішення прийняте.

Щиро дякую за підтримку. Високо ціную цей мандат підтримки, зроблю все можливе, щоб не підвести й достойно пройти цей шлях. Щиро дякую за підтримку. Слава Україні,

– заявив Корецький.