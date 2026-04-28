28 квітня, 18:03
Зазнав переломів і забоїв: нардеп Лабазюк потрапив у моторошну ДТП у Хмельницькому

Владислав Кравцов

У Хмельницькому 27 квітня ввечері сталася ДТП, внаслідок якої постраждав народний депутат Сергій Лабазнюк. Наразі він перебуває у лікарні.

Про це розповіли у поліції Хмельницької області та сам Сергій Лабазнюк на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про ДТП, де постраждав нардеп Лабазнюк?

У поліції розповіли, що дорожньо-транспортна пригода сталася 27 квітня близько 20:45 на перехресті вулиць Кам'янецької та Тернопільської у Хмельницькому. 

Відбулося зіткнення між автомобілями BMW під керуванням 20-річного хмельничанина та Land Rover, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель. 

Унаслідок ДТП 45-річний пасажир автомобіля Land Rover зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували. Також травмувався 17-річний пасажир автомобіля BMW. Його теж помістили в лікарню для нагляду за станом, 
– зазначили поліцейські.


Наслідки ДТП, де постраждав нардеп Сергій Лабазнюк / Фото поліції Хмельниччини

 
 

