У Кремлі плаче один Путін: Лавров епічно зганьбився на засіданні Радбезу ООН

Росія, яка скоює геноцид українців, наразі головує у Радбезі ООН. Ще більшої абсурдності додає те, що на засіданні "вєщав" Сергій Лавров.

Російські окупанти вчиняють звірства в Україні. Тим часом країна-терористка головує у Радбезі ООН. Володимир Зеленський наголосив, що Радбез потрібно реформувати.

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Лавров зганьбився у Радбезі ООН

Виступаючи у Радбезі ООН, Лавров побідкався через НАТО й спробував цинічно виправдати геноцид, який скоює Росія. Не обійшлося й без байок про "київський режим". Загалом весь виступ Лаврова свідчить, що у російських пропагандистів остаточно атрофувалася фантазія. Вони навіть нову байку не можуть вигадати, натомість продовжують жувати завчені брехливі слова.

Жодного ефекту "заяви" Лаврова не мали. Слухати "міністра" ніхто не хотів.

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