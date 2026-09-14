Окупанти заявляють про загибель командувача 51-ї армії Росії внаслідок удару ЗСУ
Ймовірно, був ліквідований командувач 51-ї армії Росії Сергій Мільчаков. Він командував наступом окупаційних військ на Покровсько-Добропільському напрямку.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Що відомо про можливу ліквідацію Сергія Мільчакова?
За їхніми даними, генерал-лейтенант Сергій Мільчаков нібито загинув унаслідок удару по штабу 51-ї армії Південного військового округу Росі.
Мільчаков командував 51-ю загальновійськовою армією, яка бере участь у війні проти України. Окрім того, він був відзначений званням "героя Росії".
Раніше його ім'я також фігурувало у розслідуваннях щодо корупції та можливого наркоторгівлі серед військових армії.
Противник бив прицільно, значить, витік про місцезнаходження був від своїх,
– повідомила повідомляє Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова.
За попередніми даними, Мільчаков міг загинути 26 серпня, коли Сили оборони України вразили командні пункти російських військ в окупованому Донецьку.
Інформація про загибель генерала наразі офіційно не підтверджена.
Варто зауважити, що спершу у соцмережах писали про загибель іншого Мільчакова – Олексія. Це російський неонацист і один із засновників та командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", яка воює проти України.
Саме він і його підрозділ влаштовували геноцид на Харківщині й Донеччині та жорстоко поводилися з військовими та цивільними полоненими.
Раніше стало відомо, що апеляційний суд Гельсінкі змінив вирок колишньому командиру угруповання "Русич" Яну Петровському, також відомому як Воїслав Торден. Його судили у Фінляндії за воєнні злочини, скоєні в Україні.