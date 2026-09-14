Ймовірно, був ліквідований командувач 51-ї армії Росії Сергій Мільчаков. Він командував наступом окупаційних військ на Покровсько-Добропільському напрямку.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про можливу ліквідацію Сергія Мільчакова?

За їхніми даними, генерал-лейтенант Сергій Мільчаков нібито загинув унаслідок удару по штабу 51-ї армії Південного військового округу Росі.

Мільчаков командував 51-ю загальновійськовою армією, яка бере участь у війні проти України. Окрім того, він був відзначений званням "героя Росії".

Раніше його ім'я також фігурувало у розслідуваннях щодо корупції та можливого наркоторгівлі серед військових армії.

Противник бив прицільно, значить, витік про місцезнаходження був від своїх,

– повідомила повідомляє Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова.

За попередніми даними, Мільчаков міг загинути 26 серпня, коли Сили оборони України вразили командні пункти російських військ в окупованому Донецьку.

Інформація про загибель генерала наразі офіційно не підтверджена.

Варто зауважити, що спершу у соцмережах писали про загибель іншого Мільчакова – Олексія. Це російський неонацист і один із засновників та командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", яка воює проти України.

Саме він і його підрозділ влаштовували геноцид на Харківщині й Донеччині та жорстоко поводилися з військовими та цивільними полоненими.

Раніше стало відомо, що апеляційний суд Гельсінкі змінив вирок колишньому командиру угруповання "Русич" Яну Петровському, також відомому як Воїслав Торден. Його судили у Фінляндії за воєнні злочини, скоєні в Україні.