Сергій Науменко став першим заступником секретаря РНБО: він працював із Клименком ще в МВС
Володимир Зеленський 17 серпня призначив полковника поліції Сергія Науменка на посаду першого заступника секретаря РНБО Ігоря Клименка.
Про це свідчить указ президента №728/2026.
Що відомо про призначення?
Призначити Науменка Сергія Миколайовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,
– йдеться у тексті указу.
Іншим указом № 727/2026 Зеленський звільнив із цієї посади Євгенія Острянського.
Про рішення президента висловився, власне, і секретар РНБО Ігор Клименко. Він зазначив, що під час подальшої роботи з Науменком на них очікує багато спільних завдань.
Насамперед це стосується посилення координації в секторі безпеки й оборони, а також розвитку технологічних спроможностей і роботи над рішеннями, яких сьогодні потребує держава.
Добре знаю Сергія за спільною роботою в системі МВС. Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат,
– схарактеризував Клименко свого заступника.
Хто такий Сергій Науменко?
Сергій Науменко – полковник поліції, який із вересня 2025 року працював заступником міністра внутрішніх справ України.
До цього він відповідав за напрям авіаційної безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Науменко очолив напрям розвідки із використанням безпілотників.
Під час артилерійського обстрілу Рубіжного він зазнав поранення. За службу його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.