Сергій Науменко став першим заступником секретаря РНБО: він працював із Клименком ще в МВС

Володимир Зеленський 17 серпня призначив полковника поліції Сергія Науменка на посаду першого заступника секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Про це свідчить указ президента №728/2026.

Що відомо про призначення?

Призначити Науменка Сергія Миколайовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– йдеться у тексті указу.

Іншим указом № 727/2026 Зеленський звільнив із цієї посади Євгенія Острянського.

Про рішення президента висловився, власне, і секретар РНБО Ігор Клименко. Він зазначив, що під час подальшої роботи з Науменком на них очікує багато спільних завдань.

Насамперед це стосується посилення координації в секторі безпеки й оборони, а також розвитку технологічних спроможностей і роботи над рішеннями, яких сьогодні потребує держава.

Добре знаю Сергія за спільною роботою в системі МВС. Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат,

– схарактеризував Клименко свого заступника.

Хто такий Сергій Науменко?

Сергій Науменко – полковник поліції, який із вересня 2025 року працював заступником міністра внутрішніх справ України.

До цього він відповідав за напрям авіаційної безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Науменко очолив напрям розвідки із використанням безпілотників.

Під час артилерійського обстрілу Рубіжного він зазнав поранення. За службу його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.