Блогер Сергій Тихановський, який хотів балотуватись у президенти Білорусі, перебуває під вартою в Мінську. Йому вперше за 4 місяці дозволили поговорити зі своєю дружиною – білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

На телеграм-каналі пресслужби Світлани Тихановської повідомили про це 10 жовтня 2020 року приблизно о 18:00. Зазначили, що деталі розкажуть згодом.

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"Щойно відбулася телефонна розмова Світлани та Сергія Тихановських", – написали на телеграм-каналі.

Це перша розмова за 4 місяці, за 134 дні. Подробиці – пізніше,

– зазначили там.

Про що говорили Тихановські

Радник Світлани Тихановської Франак розповів журналістам "Радіо Свобода", що пара говорила про дітей і утримання Сергія Тихановського у в'язниці. Тихановський закликав дружину "бути жорсткішою". Він хоче, аби вона продовжувала зустрічатися зі світовими лідерами.

За словами Вячорки, Тихановський і не сподівався, що йому дозволять порозмовляти з дружиною. Попри це, під час розмови він був не сам.

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Чому Сергій Тихановський у в'язниці

Сергій Тихановський планував балотуватися в президенти Білорусі. Однак під час передвиборчої кампанії його заарештували за кількома кримінальними справами. Трапилось це у травні під час мітингів у Мінську. Відтоді він досі перебуває у СІЗО.

Попри це, у президенти подалась його дружина – Світлана Тихановська. Вона на виборах президента Білорусі зайняла, за даними ЦВК країни, друге місце з результатом 10%. Однак її штаб наполягає, що Тихановська перемогла.

Зазначимо, що після президентських виборів у Білорусі спалахнули протести, через які загинули вже кілька людей. Річ у тім, що білоруси вважають вибори сфальсифікованими – детальніше у матеріалах 24 каналу.