Сергій Іванов розповів про візит до СБУ у справі Бабченка: Можемо стати мішенями

Стало відомо про ще одного журналіста, який у п'ятницю, 1 червня, через справу Аркадія Бабченка відвідав Службу безпеки України. Ним виявився ведучий Сергій Іванов.

Про це повідомляє ТСН.

Медійники розповів, що на зустрічі в СБУ були присутні й інші відомі особи і всі вони дали підписку про нерозголошення таємниці слідства.

Читайте також: Справа Бабченка: журналісток Даниленко та Кошкіну теж викликали в СБУ

Якби будь-хто з них виявився на місці Бабченка, ефект був би приблизно таким же. Нас попередили, що ми в групі ризику і потенційно можемо стати мішенями бойовиків, які працюють під керівництвом російських спецслужб,

– сказав Іванов.

Він додав, що в СБУ з ним провели слідчі дії та запропонували надати охорону, щодо якої він ще не визначився.

Іванов також висловив свою думку щодо доцільності спецоперації за участю Бабченка.

"Інсценування його вбивства я вважав і вважаю абсолютно законним і правильним методом для викриття його організаторів і замовників. Простіше кажучи," вбили" його не дарма", – сказав ведучий.

Нагадаємо, 31 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв надати охорону усім особам, які були у списку разом з російським журналістом Аркадієм Бабченком і на яких готували замахи.