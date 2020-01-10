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      Сергій Токарєв: STEM is FEM запрошує дівчат познайомитись із сферами енергетики та екології

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      Сергій Токарєв: STEM is FEM запрошує дівчат познайомитись із сферами енергетики та екології / 24 канал

      Благодійний проєкт STEM is FEM розпочав відбірковий конкурс на участь у модулі "Енергетика і екологія". Модуль відбуватиметься 15-16 лютого у Києві. Він стане третім заходом проєкту, розповідає один з ініціаторів проєкта, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

      "Енергетика – одна з найважливіших галузей науки та техніки в Україні. Нажаль, в ній досі дуже мало дівчат. Наш проєкт намагається продемонструвати, що ця галузь на стільки ж жіноча, наскільки й чоловіча. І як більшість технологічних та наукових галузей, вона потребує свіжого погляду та молодих людей. Більш того, Енергетика завжди йде поряд з питаннями екології та захисту навколишнього середовища. А розвиток у цьому напрямку сьогодні важливий не тільки в Україні, а й в усьому світі", – впевнений Сергій Токарєв.

      Проєкт запрошує школярок з усієї України, які навчаються у старших класах і ще не подали документи до вишів, зареєструватись на сайті http://stemisfem.org/, пройти тестування та долучитися до вивчення енергетики та екології.

      Конкурс триватиме до 25 січня. Після цього організатори оберуть 30 найкращих відповідей, та запросять їх авторок у Київ. На освітньому модулі дівчата познайомляться із спікерками з енергетичної та екологічної сфер, завітають до профільних установ, та візьмуть участь у фінальному конкурсі. Переможниця отримає можливість відвідати тематичний зарубіжний захід, який організатори поки тримають у секреті.

      Спікерами попередніх модулів з Біотехнологій та IT були міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, екс-виконуюча обов’язки міністерки аграрної політики Ольга Трофімцева, депутатка верховної ради Кіра Рудик, представниці компанії Google та багато інших.

      STEM is FEM - благодійний освітній проєкт, що мотивує дівчат долучатися до STEM-спеціальностей: науки, техніки, інженерної справи та математики.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Екологія
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