"Знав, що є в списку на ліквідацію": стало відомо ім'я офіцера, якого підірвали у Петербурзі

27 серпня в Санкт-Петербурзі внаслідок підриву автомобіля загинув підполковник. Російський офіцер був причетний до воєнних злочинів на Харківщині.

За даними українського моніторингового каналу Supernova+, загиблим виявився 43-річний підполковник Сергій Сечков. Його батько підтвердив російським журналістам, що його сина "підірвали".

Ким був убитий у Петербурзі військовий?

Сечков був кадровим військовим і обіймав посаду начальника штабу 332-го окремого гвардійського вертолітного полку. Цей підрозділ входить до складу 6-ї армії ВПС і ППО Росії та базується, зокрема, на аеродромі Пушкін.

Полк бере участь у бойових діях Росії в Україні. У травні 2022 року Головне управління розвідки України заявляло, що військовослужбовці цього підрозділу завдавали ракетних і бомбових ударів по українських населених пунктах на Слобожанському напрямку, зокрема в Харківській області. Сам Сечков був внесений до української бази "Миротворець".

За інформацією росЗМІ, напередодні загибелі Сечков повернувся з відпустки.

Раніше чоловік доповідав начальству про те, що перебуває "у списках на ліквідацію", і регулярно перевіряв свою машину перед виїздом.

У момент вибуху поряд із Сергієм у салоні автомобіля перебувала його дружина Анна – вона працює у пункті видачі маркетплейсу Ozon, біля якого й стався підрив. Нині жінка у лікарні.

Нагадаємо, що за версією російських правоохоронців, вибуховий пристрій могла закласти 24-річна жінка. Увечері 26 серпня вона залишила вибухівку під сидінням водія, а потім виїхала з Росії до Туреччини, а далі до Молдови.