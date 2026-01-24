Стерненко став радником міністра оборони: в оборонному комітеті Ради відреагували
- Сергія Стерненка призначили радником міністра оборони Михайла Федорова для підвищення ефективності безпілотних підрозділів.
- Роман Костенко зазначив, що Стерненко добре розбирається в антишахедних дронах і давав комітету корисні поради.
Громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка призначили на посаду радника міністра оборони Михайла Федорова. Відомо, що він займатиметься підвищенням ефективності безпілотних підрозділів. Очевидно, що він може надати необхідну експертизу.
Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко зауважив 24 Каналу, що активіст розбирається в антишахедних дронах. Важливо, що він спілкується безпосередньо з військовими.
"Але це точно не історія, що Стерненко нічого не знає, і його призначили. Ні, навіть ми комітетом телефонували йому та уточнювали деякі питання. Одна справа – уточнити у військових, а потім ще паралельно в нього, щоб порівняти ці експертизи й потім ухвалити своє рішення, зробити висновок. Тому я скажу, що він розбирається. Він давав нам поради у цьому напрямку", – підкреслив він.
Що відомо про призначення Стерненка?
22 січня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що призначив активіста Сергій Стерненка на посаду радника з питань підвищення ефективності використання дронів на фронті. Він додав, що досвід волонтера та громадського діяча повинен допомогти у розвитку та посиленні безпілотних підрозділів.
За словами Михайла Федорова, досвід Сергія Стерненка буде корисним у ще одному ключовому треку – аналітика та ефективність. Відомо, що станом на зараз лише 50 підрозділів із загальних 400 виконують близько 70% усіх бойових уражень ворога.
Метою співпраці є пришвидшення росту ефективності інших 350 підрозділів та збільшення масштабів ураження об'єктів і особового складу ворога. Усі процеси планують удосконалювати через додаткове навчання, аналіз проведених операцій і обмін досвідом військових безпосередньо з фронту.