Стерненко став радником міністра оборони: в оборонному комітеті Ради відреагували

Громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка призначили на посаду радника міністра оборони Михайла Федорова. Відомо, що він займатиметься підвищенням ефективності безпілотних підрозділів. Очевидно, що він може надати необхідну експертизу.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко зауважив 24 Каналу, що активіст розбирається в антишахедних дронах. Важливо, що він спілкується безпосередньо з військовими.

Читайте також Ексклюзивні деталі про кадрові ротації та нові рішення в обороні: інтерв'ю з Романом Костенком

"Але це точно не історія, що Стерненко нічого не знає, і його призначили. Ні, навіть ми комітетом телефонували йому та уточнювали деякі питання. Одна справа – уточнити у військових, а потім ще паралельно в нього, щоб порівняти ці експертизи й потім ухвалити своє рішення, зробити висновок. Тому я скажу, що він розбирається. Він давав нам поради у цьому напрямку", – підкреслив він.

Що відомо про призначення Стерненка?