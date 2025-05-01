На Сергія Стерненка скоїли напад: волонтер поранений

На українського активіста Сергія Стерненка 1 травня скоїли напад. Загрози його життю наразі немає.

Однак, нападнику вдалося поранити волонтера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка.

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Що відомо про напад на Стерненка

У своїх соцмережах о 13:32 український активіст повідомив, що на нього напали. Він запевнив, що загрози життю немає, але зазначив, що росіяни уй**ки. Згодом Стерненко додав, що нападницю вдалося затримати.