"Все буде Україна": для героїв ЗСУ провели серію концертів в прифронтових зонах

Виконавці з різних куточків України провели у прифронтових зонах концерти для героїв ЗСУ – "Все буде Україна". Для військових заспівали учасники останнього сезону "Голосу країни" – Марта Ліпчей, Максим Бородін, Анна Кіндзерська, гурти Spiv Brativ і 2tones. Їх об'єднав ініціатор музичних виступів для захисників народний тренер "Голосу країни", відомий український бізнесмен і меценат Андрій Мацола.

Окрім того, Мацола успішно дебютував як ведучий. Він зізнався, що це вдалося завдяки підтримці залу.

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Під час війни неймовірно важливо підтримувати наших героїв, адже навіть найсміливішим воїнам потрібен перепочинок. І нашими концертами ми хочемо подарувати його. А також продемонструвати, що сьогодні вся Україна разом з ними,

– розповідає Андрій Мацола.

Концерти відбувалися у найрізноманітніших локаціях. Сценою для артистів ставали бомбосховища, військові частини та навіть галявини у лісі. Артисти оперативно прилаштувалися до польових умов.

У межах "Все буде Україна" виконавці співали:

авторські пісні;

улюблені українські, а також світові хіти.

Що кажуть виконавці

Марта Ліпчей зізналася, що неймовірно хвилювалась. Це були її перші виступи для військових. Виконавиця заявила, що хотіла підтримати дух героїв ЗСУ.

"Під час усіх наших виступів я транслюю любов, яка йде від кожної жінки до наших воїнів", – зауважила Ліпчей.

Тим часом виконавці з квартету Spiv Brativ ще з 2014 року виступали у зоні АТО. У їхньому музичному арсеналі – багато авторських пісень, які вони присвятили воєнній тематиці.

Результати спільної роботи великої команди музичної ініціативи "Все буде Україна" телеглядачі зможуть побачити вже в суботу, 20 серпня, о 20:40 на телеканалі "2+2".