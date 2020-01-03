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      Сервіс "єМалятко" запрацював в Україні: чим це важливо для батьків

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      В Україні запустили сервіс "єМалятко" / Ілюстративне фото

      Міністерство цифрової трансформації України нарешті запустило комплексну послугу "єМалятко". Вона значно спрощує життя батькам новонароджених дітей.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму фейсбуці, що "єМалятко" вперше запрацювала у Харківському міському перинатальному центрі. 

      ЦІкаво: Скільки дітей народились у перший день 2020 року: неймовірна кількість

      "Батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою. За такою умовою їм не довелось заповнювати 37 форм та витрачати купу часу на ходіння по кабінетах. Зробили вони це за декілька хвилин у самому центрі", – розповів Гончарук.

      Як послуга єМалятко спрощує життя новоспеченим батькам?

      Гончарук переконує, що замість бюрократичних схем у десятках інстанцій та довжелезних черг працюватиме одна-єдина заява. За нею батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті "Дія".

      Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини витрачатимуть більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів,
      – наголосив прем'єр.

      Якими послугами можна буде скористатися:

      1. Державна реєстрація народження дитини;
      2. Реєстрації місця проживання народженої дитини;
      3. Призначення допомоги при народженні дитини;
      4. Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
      5. Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
      6. Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
      7. Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
      8. Визначення належності дитини до громадянства України;
      9. Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
      10. Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

      Дізнайтеся більше: Як назвати дитину в січні: імена для хлопчиків та дівчаток

      До кінця січня 2020 року послуга має запрацювати ще в 10 містах України:

      • Києві,
      • Дніпрі,
      • Одесі,
      • Запоріжжі,
      • Рівному,
      • Кривому Розі,
      • Львові,
      • Луцьку,
      • Вінниці,
      • Маріуполі.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Діти Техно Батьки і діти Новини Харкова Держава у смартфоні Вагітність і пологи Олексій Гончарук
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