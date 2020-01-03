Сервіс "єМалятко" запрацював в Україні: чим це важливо для батьків

Міністерство цифрової трансформації України нарешті запустило комплексну послугу "єМалятко". Вона значно спрощує життя батькам новонароджених дітей.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму фейсбуці, що "єМалятко" вперше запрацювала у Харківському міському перинатальному центрі.

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"Батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою. За такою умовою їм не довелось заповнювати 37 форм та витрачати купу часу на ходіння по кабінетах. Зробили вони це за декілька хвилин у самому центрі", – розповів Гончарук.

Як послуга єМалятко спрощує життя новоспеченим батькам?

Гончарук переконує, що замість бюрократичних схем у десятках інстанцій та довжелезних черг працюватиме одна-єдина заява. За нею батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті "Дія".

Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини витрачатимуть більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів,

– наголосив прем'єр.

Якими послугами можна буде скористатися:

Державна реєстрація народження дитини; Реєстрації місця проживання народженої дитини; Призначення допомоги при народженні дитини; Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї; Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; Визначення належності дитини до громадянства України; Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

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До кінця січня 2020 року послуга має запрацювати ще в 10 містах України: