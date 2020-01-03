Сервіс "єМалятко" запрацював в Україні: чим це важливо для батьків
Міністерство цифрової трансформації України нарешті запустило комплексну послугу "єМалятко". Вона значно спрощує життя батькам новонароджених дітей.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму фейсбуці, що "єМалятко" вперше запрацювала у Харківському міському перинатальному центрі.
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"Батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою. За такою умовою їм не довелось заповнювати 37 форм та витрачати купу часу на ходіння по кабінетах. Зробили вони це за декілька хвилин у самому центрі", – розповів Гончарук.
Як послуга єМалятко спрощує життя новоспеченим батькам?
Гончарук переконує, що замість бюрократичних схем у десятках інстанцій та довжелезних черг працюватиме одна-єдина заява. За нею батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті "Дія".
Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини витрачатимуть більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів,
– наголосив прем'єр.
Якими послугами можна буде скористатися:
- Державна реєстрація народження дитини;
- Реєстрації місця проживання народженої дитини;
- Призначення допомоги при народженні дитини;
- Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
- Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
- Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
- Визначення належності дитини до громадянства України;
- Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- Призначення допомоги багатодітним сім’ям.
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До кінця січня 2020 року послуга має запрацювати ще в 10 містах України:
- Києві,
- Дніпрі,
- Одесі,
- Запоріжжі,
- Рівному,
- Кривому Розі,
- Львові,
- Луцьку,
- Вінниці,
- Маріуполі.