На Прикарпатті сержант ППО проспав загрозу обстрілу: що вирішив суд

На Прикарпатті судили за порушення правил несення бойового чергування та недбалому ставленні до служби сержанта ППО. Він проспав загрозу обстрілу та не виходив на зв'язок з пунктом управління військової частини.

За це йому присудили штраф. Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду.

Що відомо про суд над сержантом ППО?

Інцидент стався вночі 16 квітня 2026 року.

Головний сержант-командир автомобільного відділення військової частини не виконав команду "Готовність №1" по відбиттю повітряного нападу, на жоден із дзвінків так і не відповів.

Чоловік прокинувся лише приблизно через годину від сильного стуку у двері. Йому гукали, що він проспав команду.

За порушення військовий має заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Постанову ще можна оскаржити.

У суді чоловік визнав свою провину і пояснив, що був втомленим.

За його словами, увечері 15 квітня він разом з іншими військовими повернувся після відбиття повітряної атаки. Вони повечеряли і пішли відпочивати.

Що відомо про атаку 16 квітня?

У ніч на 16 квітня Росія завдала комбінованої атаки балістикою та безпілотниками. Удар тривав фактично цілу добу – з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня – і складався з двох хвиль.

Тоді були жертви та поранені у Києві, Дніпрі та Одесі. Зокрема, у столиці унаслідок атаки загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.

На Прикарпатті тієї ночі було спокійно. Але підрозділи ППО реагують на загрози завчасно, ще до оголошення повітряної тривоги.

Тим часом Міністерство оборони Росії у своєму добовому зведенні того дня заявило про нібито "масований удар відплати" по об'єктах оборонно-промислового комплексу України.