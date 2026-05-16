На Прикарпатті сержант ППО проспав загрозу обстрілу: що вирішив суд
- На Прикарпатті сержанта ППО оштрафували за те, що він проспав загрозу обстрілу і не виходив на зв'язок з пунктом управління.
- Інцидент стався вночі 16 квітня 2026 року, тоді Росія завдала масованого удару балістикою та БпЛА.
На Прикарпатті судили за порушення правил несення бойового чергування та недбалому ставленні до служби сержанта ППО. Він проспав загрозу обстрілу та не виходив на зв'язок з пунктом управління військової частини.
За це йому присудили штраф. Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду.
Що відомо про суд над сержантом ППО?
Головний сержант-командир автомобільного відділення військової частини не виконав команду "Готовність №1" по відбиттю повітряного нападу, на жоден із дзвінків так і не відповів.
Чоловік прокинувся лише приблизно через годину від сильного стуку у двері. Йому гукали, що він проспав команду.
За порушення військовий має заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Постанову ще можна оскаржити.
У суді чоловік визнав свою провину і пояснив, що був втомленим.
За його словами, увечері 15 квітня він разом з іншими військовими повернувся після відбиття повітряної атаки. Вони повечеряли і пішли відпочивати.
Що відомо про атаку 16 квітня?
У ніч на 16 квітня Росія завдала комбінованої атаки балістикою та безпілотниками. Удар тривав фактично цілу добу – з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня – і складався з двох хвиль.
Тоді були жертви та поранені у Києві, Дніпрі та Одесі. Зокрема, у столиці унаслідок атаки загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка.
На Прикарпатті тієї ночі було спокійно. Але підрозділи ППО реагують на загрози завчасно, ще до оголошення повітряної тривоги.
Тим часом Міністерство оборони Росії у своєму добовому зведенні того дня заявило про нібито "масований удар відплати" по об'єктах оборонно-промислового комплексу України.