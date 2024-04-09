У Севастополі пролунало відразу кілька вибухів: чули аж до Євпаторії

Неспокійна ніч проти 9 квітня для російських загарбників на тимчасово окупованому Криму. Там пролунало відразу кілька вибухів у Севастополі.

Окупантам слід раз і назавжди затямити, що їм не місце у Криму. А підтверджують це вибухи, які регулярно лунають на тимчасово окупованому півострові. Відомо, що у ніч проти 9 квітня їх чули місцеві мешканці.

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Гучно вночі у Севастополі

Про те, що відбувається у Севастополі, повідомив телеграм-канал "Крымский ветер". Близько 1 ночі у ньому з'явився допис, у якому посилаються на місцевих підписників. Кажуть, у Севастополі чули гучний вибух. Згодом уточнили, що це був не один вибух, а кілька з коротким інтервалом.

Трішки пізніше з'явилася інформація про те, що вибух у Севастополі чули аж в Євпаторії. Що б це не було, російським загарбникам варто бути пильними і цієї ночі на спати.

Тим часом у місцевих пабліках пишуть, що у центрі буцімто був "сильний гуркіт". І дуже бідкалися на те, що ніде жодної інформації щодо цього немає.

Російські ЗМІ пізніше почали писати про те, що ж могло стати причиною гучних вибухів. Кажуть, що за попередньою інформацією, у Севастополі буцімто чули результат роботи ППО. Вкрай дивно з урахуванням того, що повітряну тривогу не оголошували.