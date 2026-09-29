В Україні почався епідсезон грипу та ГРВІ: він триватиме до кінця весни

В Україні офіційно розпочався період підвищеної захворюваності на застуди, який триватиме до кінця весни наступного року. Медики вже перейшли на посилений режим моніторингу вірусів, щоб вчасно реагувати на спалахи інфекцій.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, сезон епідеміологічного нагляду стартував уже цього тижня. Фахівці відстежуватимуть ситуацію з поширенням гострих респіраторних вірусних інфекцій аж до 23 травня 2027 року. Це традиційний час, коли кількість хворих починає стрімко зростати.

Навіщо потрібен посилений нагляд

Епідеміологи пояснюють, що такий моніторинг дозволяє виявити початок хвилі захворюваності ще до того, як вона охопить велику кількість людей. Завдяки цьому лікарні та поліклініки можуть заздалегідь підготуватися до напливу пацієнтів.

Дані епіднагляду допомагають своєчасно інформувати медичних працівників і населення, організувати необхідні профілактичні заходи та вчасно виявити появу нових або небезпечніших вірусів,

– зазначають у відомстві.

Епідеміологічний нагляд за ГРВІ в Україні працює одночасно на двох рівнях, які доповнюють одне одного: рутинний нагляд показує, скільки людей хворіє, а дозорний – чим саме.

Рутинний епідеміологічний нагляд здійснюють усі заклади охорони здоров'я країни. Він дає загальну картину: скільки людей звернулися з симптомами ГРВІ, у яких регіонах і як змінюється кількість звернень із часом. Це основа, яка показує масштаб захворюваності по всій Україні.

Дозорний епідеміологічний нагляд – вужча за охопленням, але значно глибша за деталізацією система. Дозорна мережа охоплює 34 заклади охорони здоров'я у різних регіонах України. У цих закладах систематично відбирають зразки клінічних матеріалів для досліджень, щоб визначити, які саме віруси циркулюють, зокрема які штами грипу, та як вони змінюються протягом сезону.

До слова, цьогорічний сезон припадає на десятий рік роботи мережі дозорного епідеміологічного нагляду за грипом та ГРВІ в Україні.

Головна мета цих заходів – зупинити швидке поширення інфекцій та зменшити кількість важких ускладнень. Крім того, це допомагає знизити навантаження на лікарів та зберегти життя українців у період сезонних застуд.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я вже перереєструвало вакцини проти грипу для нового епідсезону. Очікується, що найближчим часом препарати доставлять в Україну, і вони стануть доступними для громадян, які бажають захистити себе від вірусу.

Нагадаємо також, що Росія цілеспрямовано б'є по складах з ліками та логістиці. Водночас попри цілеспрямовані ракетні удари по фармацевтичних базах, тотального дефіциту медикаментів в Україні наразі немає.