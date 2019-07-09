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      Олена Трибушна

      Шабаш демократии: зачем Порошенко реанимировал "политический труп" Медведчука

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      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / NewsOne

      Сегодня в 11 дня Нацрада экстренно соберется "поговорить" о скандальном телемосте и каналах Медведчука.

      Теперь уж наверняка рупоры кремлевской пропаганды в Украине ждут самые что ни на есть жесткие санкции. Думаю не меньше чем "строжайшее предупреждение". На большее, судя по заявлениям, там не способны и не уполномочены законом.

      Становится все интереснее: Между Порошенко и Медведчуком был пакт о ненападении на телеканалах, – эксперт

      Странная ситуация. Пять лет воюющая страна не может определиться с тем, нужно ли перекрыть краны, из которых в уши ее граждан льется написанное за поребриком говно.

      Не может, потому что ее предыдущему президенту нужно было кое-что другое.

      Монополию на новостные и информационные программы Виктора Медведчуку помог и позволил создать Петр Порошенко. Подконтрольные которому Нацрада, Антимонопольный комитет и РНБО закрывали глаза на то, кто ступает каналы, за какие деньги и какие мысли на эти деньги вкладывает в уши украинцев кум Путина, муж телезвезды и сам новая телезвезда – Медведчук. Который с экрана теперь не слезает.

      К этой ситуации привела только политическая нечистоплотность Порошенко. Который ради своих личных интересов позволил полуразложившимся политическим трупам вернуться в политику.

      Теперь "Европейская Солидарность" Порошенко "возмущена" и гневно требует реакции от РНБО, СБУ и Нацрады. А где ж вы были последние два года, друзья? С вашими-то РНБО, СБУ и Нацрадой. И ГПУ, которой заправляет кум Порошенко, который только сейчас заметил, что оплачивается этот "шабаш демократии" на деньги Кремля.

      Это цинично. Это не "Европейская Солидарность." Это Винницкая "Солидарность" какая-то.

      А верхом цинизма будет, когда самый патриотичный президент продаст очевидному агенту Кремля в Украине или его посипакам свой "5 канал". Или "Прямой".

      Все имеет свою цену, даже Родина.

      Просто посмотрите это короткое интервью Антон Голобородько с Oleh Rybachuk
      Очень откровенно о Медведчуке. И Порошенко

      Важно: Эфир с российскими пропагандистами: почему телемост, который хотели провести – это риск

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Телеміст Newsone і Росія24 СБУ Петро Порошенко Віктор Медведчук Публікації
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