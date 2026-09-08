Російський "Шахед" через Молдову залетів у Румунію, потім – повернувся і розбився

Російський "Шахед" розбився у вівторок ввечері, 8 вересня, на території Молдови за 25 кілометрів від кордону з Румунією поблизу повіту Ботошань. Для моніторингу ситуації у повітряному просторі Румунії піднялися два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії.

Через інцидент довелося призупинити польоти – кілька цивільних літаків кружляли над аеропортами, не приземляючись. Про це пишуть Stirile та Digi24.

Що відомо про "Шахед" у Молдові та Румунії

Повітряна ціль була вперше виявлена ​​системою радіолокаційного спостереження Молдови о 16:20 на захід від Кишинева. Безпілотник перетнув кордон з боку України поблизу Слов'яносербки та рухався в напрямку Бендер.

О 16:37 БпЛА покинув Молдову та увійшов у повітряний простір Румунії, приблизно за 30 кілометрів на південний схід від Ясси.

Так ціль літала понад годину, повітряну тривогу скасували лише о 17:33, коли БпЛА знову повернувся у Молдову.

Згодом стало відомо, що безпілотник розбився в районі села Михайлені Векі у Молдові.

Нагадаємо, що Молдова, Румунія та інші країни неодноразово повідомляли про БпЛА на своїй території.

Наприклад, 30 серпня безпілотник перетнув кордон з Молдовою у районі міста Дністровськ із боку Одеської області, а згодом повернувся в Україну.

А 26 серпня на чорноморському курорті Румунії виявили фрагмент невідомого безпілотника, як і на узбережжі Болгарії, де знайшли уламки одразу кількох БпЛА без бойових частин.