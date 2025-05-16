Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, як пережив приліт у будинок

У ніч проти 16 травня Росія атакувала Україну ударними дронами. Один з ворожих "Шахедів" влучив у будинок директора Одеського зоопарку.

Ігор Біляков у коментарі "Думській" розповів, як він пережив прильот у домівку, передає 24 Канал.

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Що Біляков каже про удар "Шахеда" по його будинку

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, що він ніколи не чує тривог і вибухів. Вночі він спав, однак його розбудив собака, який був поруч у ліжку.

Я ще йому кажу: "Та ти не бійся", – і тут я почув, як реве "Шахед". Ближче, ближче, ближче – і як гепнуло, і одразу загорівся дах,

– пригадує Біляков.

Директор був у піжамі, зіскочив і вибіг у коридор. Там він трохи порізав ноги, бо був босий. Схопив паспорти, документи – усе, що міг – і вискочив з дому. Будинок директора зоопарку спалахнув.

На жаль, Біляков десь загубив телефон. Чоловік залишився без зв'язку, тому він попросив вибачення у всіх, хто не може до нього додзвонитися. Він планує відновити номер, проте наразі він не на зв'язку.

Годрік – він поранений. Поранена задня нога. Наразі його забрали наші ветеринари, повезли до клініки. Я думаю, що все буде гаразд. Собака дуже переляканий. Ще один собака і два коти — десь побігли. Поки що не можемо їх знайти. Дали об’яви по всьому Овідіополю,

– зазначає чоловік.

Біляков дякує Богу, що у момент прильоту був вдома один. Не було ні жінки, ні дітей – усі живі та цілі, що, на думку чоловіка, є найголовнішим.