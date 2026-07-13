"Шахед" впав на території Молдови, спалахнула пожежа

Повітряний терор Росії знову перетнув кордон сусідньої Молдови. Там знайшли російський "Шахед" після атаки на Одещину у ніч на 13 липня.

Про це повідомляє Генеральний інспекторат поліції Республіки Молдова у своєму офіційному Telegram-каналі.

Що відомо про падіння "Шахеда" у Молдові?

Близько 01:03 місцеві повідомили поліцію, що на околиці населеного пункту Копанка в районі Каушень впав невеликий літальний апарат, схожий на дрон. Після зіткнення із землею почалося займання.

Правоохоронці негайно оточили місце інциденту, а до роботи приступили спеціалізовані вибухотехнічні підрозділи.

За даними Міністерства оборони та міністерства закордонних справ Молдови, це був російський безпілотник типу "Герань-2".

Такі дрони виготовлені з фанери та пластику і не несуть бойового заряду, проте мають заповнені паливні баки. При зіткненні з перешкодами саме залишки цього пального часто стають причиною локальних пожеж.

Цей новий інцидент є серйозним і неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови і ще раз підтверджує, що агресивна війна Росії проти України створює прямі загрози безпеці наших громадян і всього регіону,

– зазначили у МЗС Молдови.

Подібні інциденти не є цілеспрямованим нападом на Молдову, а стають прямим наслідком російського терору проти України.

Російське командування свідомо прокладає маршрути своїх безпілотників через прикордонні райони Молдови, зокрема через південний прикордонний сектор поблизу українських портів на Дунаї. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони, яка не має права вести вогонь у бік суверенного повітряного простору сусідньої держави.

Інциденти з російськими дронами у Молдові набули систематичного характеру. Зокрема, 28 червня дрон міг розбитися об дах будинку у центрі Кишинева. Тоді довелося евакуювати весь під'їзд.

17 березня російський дрон-камікадзе з бойовою вибухівкою впав біля прикордонного села Тудора у Штефан-Водському районі.

Кількома днями раніше, 14 березня, ще один "Шахед" порушив повітряний простір на сході країни та зник з радарів у районі села Троїцьке.

7 лютого невідомий безпілотник виявили біля села Софія, а 22 січня саперам довелося проводити контрольований підрив російського безпілотника з нерозірваною бойовою частиною, який впав прямо в городі житлового будинку в селі Крокмаз, оскільки його транспортування було надто небезпечним.