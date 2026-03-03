Британську авіабазу на Кіпрі атакував "Шахед" із російською антеною, – ЗМІ
- На уламках іранського дрона Shahed-136, що атакував британську авіабазу на Кіпрі, імовірно, знайшли російську антену "Комета/Комета-М".
- Офіційного підтвердження від британської сторони або Кіпру щодо знайденого обладнання поки немає.
Співпраця між Іраном та Росією давно перестала бути секретом для світу. Це підтверджують і взаємозв'язки у військовій сфері. Так, у фрагментах іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який здійснив атаку на британську авіабазу "Акротірі" на території Кіпру, імовірно, виявили російську антену супутникової навігації типу CRPA "Комета/Комета-М".
Вона призначена для протидії радіоелектронному глушінню. Про таке повідомив моніторинговий ресурс Clash Report.
Що відомо про російський слід в іранському дроні?
Система "Комета/Комета-М" належить до багатоканальних антен класу CRPA (anti-jam) і використовується для підвищення стійкості навігації до впливу засобів радіоелектронної боротьби.
Такий модуль дає змогу безпілотникам і ракетам точніше зберігати курс навіть за умов активного придушення сигналів. Раніше про застосування "Комети" на російських засобах ураження повідомляли українські та міжнародні профільні джерела.
Виявлена російська антена у фрагментах "Шахеда": дивіться відео
Наразі ані британська сторона, ані офіційні структури Кіпру поки що не підтвердили, яке саме обладнання було знайдено серед уламків.
Втім, якщо дані про наявність "Комети-М" у цьому "Шахеді" підтвердяться, це може вказувати на розширення технологічної співпраці між Іраном і Росією, зокрема у сфері навігаційних рішень і протидії РЕБ.
Варто зауважити, що суттєве загострення ситуації на Близькому Сході відбулося 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію проти Ірану й вбили верховного лідера країни аятолу Алі Хаменеї. Після цього Іран атакував низку країн у регіоні.
Цікаво! Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп зазначив, що для Трампа це політично ризикований крок, адже війна не має широкої підтримки в США. Тому йому важливо подати її як успіх, тоді як питання зміни режиму в Ірані, за словами експерта, залежить передусім від самого іранського суспільства.
Як Іран вдарив по Кіпру?
Увечері 1 березня іранський безпілотник завдав удару по стратегічній британській авіабазі "Акротірі" на Кіпрі. Таким чином, Тегеран уперше атакував об'єкт, що належить європейській державі.
До того ж через загрозу застосування дронів було проведено евакуацію з Міжнародний аеропорт Пафоса, а повітряний простір у районі летовища тимчасово закрили.
Водночас Посольство США в Нікосії попередило про потенційну небезпеку використання безпілотників у регіоні та закликало американських громадян зберігати підвищену обережність.
Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі інформував, що Іран запускав 2 балістичні ракети в напрямку Кіпру. Вочевидь, тоді вони не досягли своїх цілей.