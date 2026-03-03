Британську авіабазу на Кіпрі атакував "Шахед" із російською антеною, – ЗМІ

Співпраця між Іраном та Росією давно перестала бути секретом для світу. Це підтверджують і взаємозв'язки у військовій сфері. Так, у фрагментах іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який здійснив атаку на британську авіабазу "Акротірі" на території Кіпру, імовірно, виявили російську антену супутникової навігації типу CRPA "Комета/Комета-М".

Вона призначена для протидії радіоелектронному глушінню. Про таке повідомив моніторинговий ресурс Clash Report.

Що відомо про російський слід в іранському дроні?

Система "Комета/Комета-М" належить до багатоканальних антен класу CRPA (anti-jam) і використовується для підвищення стійкості навігації до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Такий модуль дає змогу безпілотникам і ракетам точніше зберігати курс навіть за умов активного придушення сигналів. Раніше про застосування "Комети" на російських засобах ураження повідомляли українські та міжнародні профільні джерела.

Виявлена російська антена у фрагментах "Шахеда": дивіться відео

Наразі ані британська сторона, ані офіційні структури Кіпру поки що не підтвердили, яке саме обладнання було знайдено серед уламків.

Втім, якщо дані про наявність "Комети-М" у цьому "Шахеді" підтвердяться, це може вказувати на розширення технологічної співпраці між Іраном і Росією, зокрема у сфері навігаційних рішень і протидії РЕБ.

Варто зауважити, що суттєве загострення ситуації на Близькому Сході відбулося 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію проти Ірану й вбили верховного лідера країни аятолу Алі Хаменеї. Після цього Іран атакував низку країн у регіоні.

