Будинки в Києві були атаковані щонайменше 4 "Шахедами", – Єрмак

Росія в перший день нового року вкотре тероризувала Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав "Шахеди" на Київ.

Так, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма ударними дронами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.

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Росія атакувала будинки в Києві "Шахедами"

В середу, 1 січня, росіяни вдарили по будинках в центрі Києва. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що окупанти "свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч".

За його словами, попередньо, ворог вдарив по будинках чотирма ударними БпЛА типу "Шахед".

Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма "Шахедами",

– написав глава ОП.

Єрмак зазначив, що все оперативно досліджують працівники правоохоронних органів та експерти.

Нагадаємо, що від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах станом на 12:47 ще триває.

Відомо, що в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав унаслідок ранкової атаки російськими БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявили загиблу жінку. Невдовзі глава КМВА повідомив, що є вже 2 загиблих.

Також в Офісі Генерального прокурора об 11:18 також повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки.