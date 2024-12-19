Росіяни знову випустили по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Росія продовжує тероризувати Україну "Шахедами". В черговий раз ударні БпЛА були випущені вдень 19 грудня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

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