Росіяни знову випустили по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
19 грудня 2024, 14:24Читать новость на русском
Росія продовжує тероризувати Україну "Шахедами". В черговий раз ударні БпЛА були випущені вдень 19 грудня.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
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Декілька груп БпЛА рухаються в напрямку Сум! Кривий Ріг – укриття! Ціль – з південного напрямку! Нові групи ворожих БпЛА рухаються через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини!
14:22, 19 грудня
13:30, 19 грудня
13:21, 19 грудня
Декілька груп БпЛА рухаються в напрямку Сум!
Кривий Ріг – укриття! Ціль – з південного напрямку!
Нові групи ворожих БпЛА рухаються через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини!