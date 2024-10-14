Чому Росія брала паузу в атаках "Шахедами": військовий експерт зауважив дивну деталь

Вперше за 48 діб росіяни не запускали дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Це може бути пов'язано з кількома причинами, серед них – знищення складу з БпЛА.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши досить дивну деталь в останніх атаках. Зазначимо, близько 20:30 Росія знову запустила "Шахеди".

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Що незвичайного в останніх російських атаках "Шахедами"

Нарожний припустив, що пауза в ударах безпілотниками насамперед пов'язана зі знищенням складу у Краснодарському краю, де розміщувалися понад 400 "Шахедів".

Також останнім часом російські атаки низькоефективні. Більш як 90% дронів українські сили збивають. Навіть ті дрони, які влучають, не призводять до серйозних порушень, як-от у постачанні електроенергії.

Якщо поглянути на останні атаки, можна зауважити дивну деталь. Російські "Шахеди" довго літають у повітрі й намотують круги поблизу Київської області та самої столиці.

З великою імовірністю ведеться розвідка. Чи у них встановлена якась техніка на "Шахедах", чи якимось іншим способом пробують знайти наші засоби ППО. Можливо, зараз перебувають на етапі аналізу даних, які отримали та готують наступні атаки,

– наголосив Павло Нарожний.

Росія вже знову запустила безпілотники. Ворожі ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний. Ще декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне.