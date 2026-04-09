Відібрали криптовалюту на мільйони гривень: поліція викрила групу шахраїв

Поліцейські викрили організовану групу шахраїв, які вималювали криптовалюту українців через фейкові сайти. Зловмисники привласнили близько 4 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про діяльність шахрайської групи?

У Нацполіції розповіли, що шахраї знаходили потенційних жертв у тематичних телеграм-спільнотах. Вони пропонували "супровід" у торгівлі криптовалютою.

Далі зловмисники надсилали потерпілим посилання на фейкові сайти, які були схожі на легітимні криптобіржі. Проте, як пояснили поліцейські, вебресурси мали шкідливе програмне забезпечення, "криптодрейнери".

Коли користувачі підключали свої електронні гаманці, шахраї отримували доступ до їхньої криптовалюти. Так фігуранти могли автоматично списати активи без додаткового підтвердження.

Отримані віртуальні активи зловмисники надалі легалізовували: здійснювали фінансові операції, переказували між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували у готівку та маскували їх походження, щоб приховати незаконне джерело їх отримання,

– додали в Нацполіції.

За даними справи, в одному з випадків група викрала понад 95 тисяч USDT, тобто майже 4 мільйони гривень. А в іншому – ще понад тисячу USDT.

Правоохоронці провели одночасно 20 обшуків за місцями проживання аферистів та в їхньому офісі. Під час них вилучили комп'ютери, мобільні телефони, гроші, а також чорнові та друковані записи як підтвердження злочинної діяльності.

За даними поліції, чотирьом учасникам групи, серед яких і співорганізатор, вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації незаконних доходів.

Зловмисникам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

