В Одесі у ДТП розбився Шаміль Гаджиєв і Вікторія Кравченко: що відомо про дітей бізнесменів

В Одесі на проспекті Шевченка у ніч на 24 березня трапилася моторошна аварія, внаслідок якої загинули діти місцевих бізнесменів - 22-річний Шаміль Гаджиєв та 33-річна Вікторія Кравченко.

Хлопець за кермом елітного BMW X6 влаштував гонку вулицями Одеси з водієм Porsche. На проспекті Шевченка він не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у припарковане авто Hyundai Sonata.

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Після удару автівку розвернуло та викинуло на опору лінії електропередач. Потужність удару була такої сили, що джип розірвало на дві частини – уламки розлетілися на десятки метрів. Після зіткнення машина загорілася.

На момент ДТП в салоні автомобіля перебував лише Шаміль Гаджиєв та Вікторія Кравченко. Дівчина загинула на місці, а хлопця доправили у реанімацію. Проте, лікарям не вдалося врятувати його життя і він помер у лікарні.

Відомо, що 22-річний Шаміль Гаджиєв – син відомого одеського бізнесмена Газанфара Гаджиєва, що є власником нічного клубу Bono на пляжі в Аркадії. Його брат Раміль Гаджиєв є чемпіоном світу з боксу.

За даними місцевих ЗМІ, Шаміль часто любив ганяти на новенькому BMW по місту.



Шаміль опублікував у мережі фото зі своєю BMW

Хлопець вів багате життя, відвідував різні клуби та ресторани.



Шаміль Гаджиєв з друзями



Шаміль Гаджиєв з батьком та братом

Вікторія Кравченко також донька відомого бізнесмена. Її батько Валерій Кравченко є колишнім власником готелю "Моцарт", а зараз володіє клінікою пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У неї залишилося двоє дітей. На сторінці у соціальних мережах у неї є інформація про сина Георгія.



Вікторія Кравченко загинула у ДТП в Одесі



Загибла Вікторія Кравченко з батьком Валерієм

Окрім того, сім'я Кравченко є родиною до голлівудського актора Сільвестра Сталлоне. Його мати Жаклін Сталлоне навіть приїжджала в Одесу, де зустрілася з Валерієм Кравченком.



Валерій Кравченко і Жаклін Сталлоне