Шанс для мародерів: у Мелітополі поставили намети для повернення краденого

У Мелітополі розпочалось масове мародерство під час того, як місто тимчасово захопили росіяни. Проте грабіжникам дають шанс спокутувати провину.

Зокрема, про це повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, для цього вже навіть поставили спеціальні намети біля одного з магазинів.

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Мер Мелітополя запевнив, що у всіх розграбованих магазинах були відеокамери. Саме тому мародери просто так не відбудуться, адже все зафіксовано.

Усім раджу принести все назад для того, щоб ми не почали шукати та подавати відповідні заяви до правоохоронних органів,

– заявив Федоров.

Деякі містяни вже повернули назад украдені товари, зокрема техніку. Мелітопольский мер ж нагадав, що в Україні чинний закон про посилення відповідальності за мародерство. Його якраз 3 березня ухвалила Верховна Рада. "Тепер це реальний кримінальний строк", – пригрозив він.

Звернення Івана Федорова до мелітопольців-мародерів: дивіться відео



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