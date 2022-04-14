Шанси знайти живих – малоймовірні: з-під завалів у Бородянці вивільнили 22 тіла, – ДСНС

Українські рятувальники продовжують розбирати завали у Бородянці, що на Київщині. З-під завалі вдалося дістати 22 тіла.

У Бородянці залишаються нерозібраними ще 2 зруйнованих будинки

Про це в ефірі національного телемарафону сказав заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк, повідомляє 24 канал.

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За його словами, у Бородянці залишаються нерозібраними ще два зруйнованих будинки. Данилюк заявив, що все ще є сподівання знайти хоча б когось живим під уламками, проте "надії, на жаль, дуже мало".

Заступник керівника ДСНС у Київській області повідомив, що в Бородянці станом на 14 квітня з-під завалів винесли 22 тіла.

Дуже щільні завали, дуже великі руйнування. Станом на сьогодні з-під завалів винесли 22 тіла,

– розповів Данилюк.

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