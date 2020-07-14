Політична агентура Кремля поповнилася ще одним цінним кадром. Виклик нашій державі з іспанського узбережжя кидає Анатолій Шарій.

Чому від Шарія шарахаються навіть його вчорашні союзники – про це йдеться у програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

У попередній програмі Захоплення влади Медведчуком: які методи використовує для маніпуляцій українцями

Вілла Шарія в Іспанії та "замовне вбивство"

Журналісти розслідувачі знайшли шикарну віллу на березі Балеарського моря в Іспанії, вартістю 1 мільйон євро. Вона належить відеоблогеру та лідеру партії імені самого себе Анатолію Шарію. Реагуючи на це розслідування, Шарій заявив, що Офіс Президента замовив його вбивство.



Іспанська вілла Шарія / Фото "Слідство інфо"

Вбивство політичних опонентів за кордоном – це надзвичайно складна операція, адже агенти діють у чужій державі, де їм не підконтрольні силові структури. Тому таке трапляється у світі надзвичайно рідко.

Цікаво те, що Росія – це ядерна держава, що має один із найбільших бюджетів на спецслужби у світі. А враховуючи, що українські спецслужби не здатні запобігти політичним вбивствам на території України, ця історія про намір вбивати Шарія за кордоном схожа на анекдот часів холодної війни.

Чому Шарій "атакує" Зеленського?

Росія не задоволена тим, що після зміни влади в Україні у 2019 році не відбулося жодних принципових для них поступок або розвороту геополітичного курсу України. Причина в тому, що чинна монобільшість не потребує голосів Віктора Медведчука і його партії. А Зеленський небезпечний Путіну саме як "універсальний" президент, у якому кожен прошарок українського суспільства бачить близькі собі цінності.

Сценарій Медведчука полягає в тому, щоби загнати Зеленського у вузьке електоральне гетто. Це має викликати автоматичне невдоволення на націоналістичному полюсі.

Далі, шляхом розгойдування ситуації на телеканалах, спровокувати політичну кризу й дострокові парламентські вибори, за підсумками якого єдиним природним союзником Зеленського в коаліції буде Медведчук.

Союзник Медведчука

Шарій є союзником Медведчука в цій грі – блогер щодня присутній в ефірі телеканалів кремлівського кума. У пресслужбі Медведчука 3 тижні тому написали: "Ми не розглядаємо "Партію Шарія" як конкурентів. Швидше – вони наші союзники. Можемо вважати, що нашого полку прибуло – є ще політичні сили, готові боротися з безправ'ям, беззаконням, зовнішнім управлінням, антиросійською істерією й печерною русофобією".



Шарій та Медведчук / Фотожаба DetectorMedia

Фактично, атакуючи Зеленського по болючих для суспільства темах, Медведчук намагається відірвати в "Слуги народу" голоси в базових регіонах півдня та сходу. І розділити їх також із дочірнім проєктом – "Партією Шарія".

І якщо тактично Медведчуку Шарій невигідний – адже він забирає частково той електорат, на який претендує ОПЗЖ. Стратегічно Кремлю краще, щоби спікерами їхніх ідей була не одна партія Медведчука, а щонайменше дві. Фактично, ідеться про створення Росією ще додаткового дочірнього проєкту.

Водночас, сам Шарій починає неймовірно нервувати, коли його називають проросійським, адже це ламає його примітивну легенду про журналіста, який втік до Європи та заробив собі на віллу завдяки ютубу.

Але тут нам на допомогу прийде Верховний суд – разом із моїм юристом нещодавно ми знайшли цікаве рішення, про яке Шарій мріє забути, як про страшний сон.

З'ясувалося, є постанова "іменем України" вищої судової інстанції нашої країни, яке дозволяє абсолютно легально називати Шарія "кремлівським проєктом" і блогером, якого "використовують його російські господарі". Шарій судився проти цих слів після того, як вони прозвучали в ефірі каналу "Еспрессо". Але всі потуги закінчилися тим, що він програв суд.

Протести прихильників Шарія

В останні тижні його партія початку вуличні акції протесту. У такий спосіб вони, говорячи мовою спецслужб, "легендуются" під партію, яка здатна зібрати "Майдан". У той час, як Шарій перебуває за кордоном.



Протести партії Шарія / Фото ANNA-news

І нехай за своїми гаслами це буде "антимайданом", але за формою це повинен бути тривалий вуличний протест, до якого має пристати цільова аудиторія Шарія – молодь великих міст та самозайняті підприємці. Ну а робиться це з метою дестабілізації та парламентських перевиборів, щоби Шарій із Медведчуком зайшли в Раду.

Постійно порушуючи питання, які розколюють Україну, Медведчук та Шарій не лише змушують Зеленського обирати – ти за свого базового виборця зі східних і південних регіонів України, які привели тебе до влади, або за мешканців інших регіонів, які за тебе не голосували так масово?

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Сам же Зеленський має уникати відповіді на ці питання, бо успішним може бути лише той президент, який просуває ідеї, що об'єднують суспільство, а не роз'єднують.