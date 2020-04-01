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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шашлики вилізуть боком, – Зеленський вкотре закликав українців не виходити з дому

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський про поширення коронавірусу в Україні / president.gov.ua

      Українці ще матимуть змогу проводити час на свіжому повітрі, гуляючи в парках та організовуючи пікніки. Та зараз критично важливо залишатись вдома аби зупинити поширення коронавірусу в нашій країні.

      На цьому вкотре наголосив президент України Володимир Зеленський.

      Найважливіше з промови Зеленський звернувся до українців через коронавірус

      "Пляжі ніхто не вкраде. Пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають. А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це!", – наголосив Зеленський.

      Ще жорсткіший карантин

      1 квітня Кабінет міністрів запровадив ще серйозніші заходи безпеки щодо карантину, які триватимуть щонайменше до 24 квітня. Серед нових важливих змін такі:

      • заборонено перебувати в громадських місцях без маски
      • заборонено переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей)
      • заборона на перебування в громадських місцях дітей до 16 років без супроводу повнолітніх;
      • заборонено відвідувати парки, сквери зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики (виняток – вигул домашніх тварин, але лише однією особою)
      • заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб (окрім заходів для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо).

      Що таке карантин і самоізоляція

      Що таке карантин і самоізоляція / 24 Канал

      Коронавірус в Україні

      • Станом на 1 квітня в Україні лабораторно підтвердили 669 випадків зараження коронавірусом.
      • Ускладнення від COVID-19 забрало життя 17 українців.
      • Видужали від хвороби 10 людей.
         
      • Наразі в усіх областях України, окрім Миколаївської, зафіксували випадки зараження COVID-19. Найбільше хворих – у Києві та на Буковині.

      Звернення Володимира Зеленського щодо коронавірусу: відео

       

      Автор: Ірина Полицька
      Теги: Володимир Зеленський Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України
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