Шашлики вилізуть боком, – Зеленський вкотре закликав українців не виходити з дому
Українці ще матимуть змогу проводити час на свіжому повітрі, гуляючи в парках та організовуючи пікніки. Та зараз критично важливо залишатись вдома аби зупинити поширення коронавірусу в нашій країні.
На цьому вкотре наголосив президент України Володимир Зеленський.
Найважливіше з промови Зеленський звернувся до українців через коронавірус
"Пляжі ніхто не вкраде. Пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають. А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це!", – наголосив Зеленський.
Ще жорсткіший карантин
1 квітня Кабінет міністрів запровадив ще серйозніші заходи безпеки щодо карантину, які триватимуть щонайменше до 24 квітня. Серед нових важливих змін такі:
- заборонено перебувати в громадських місцях без маски
- заборонено переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей)
- заборона на перебування в громадських місцях дітей до 16 років без супроводу повнолітніх;
- заборонено відвідувати парки, сквери зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики (виняток – вигул домашніх тварин, але лише однією особою)
- заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб (окрім заходів для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо).
Що таке карантин і самоізоляція / 24 Канал
Коронавірус в Україні
- Станом на 1 квітня в Україні лабораторно підтвердили 669 випадків зараження коронавірусом.
- Ускладнення від COVID-19 забрало життя 17 українців.
- Видужали від хвороби 10 людей.
- Наразі в усіх областях України, окрім Миколаївської, зафіксували випадки зараження COVID-19. Найбільше хворих – у Києві та на Буковині.
Звернення Володимира Зеленського щодо коронавірусу: відео
Читайте також
-
Як українці оцінили дії влади на запобігання поширенню коронавірусу: результати опитуваннясьогодні , 14:38
-
Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарні: що було цього разу – відеосьогодні , 13:04
-
Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітерсьогодні , 16:30
-
Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020сьогодні , 16:12
-
Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворихсьогодні , 13:06
-
У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенкосьогодні , 13:51