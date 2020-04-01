Шашлики вилізуть боком, – Зеленський вкотре закликав українців не виходити з дому

Українці ще матимуть змогу проводити час на свіжому повітрі, гуляючи в парках та організовуючи пікніки. Та зараз критично важливо залишатись вдома аби зупинити поширення коронавірусу в нашій країні.

На цьому вкотре наголосив президент України Володимир Зеленський.

Найважливіше з промови Зеленський звернувся до українців через коронавірус

"Пляжі ніхто не вкраде. Пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають. А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це!", – наголосив Зеленський.