План "Фортеця" провалився: в РДК відзвітували, як накрили представників МВС у Шебекіно

Вкрай неспокійно в російському Шебекіно. На Бєлгородщині Російський добровольчий корпус накрив представників МВС. Допомогли їм у цьому місцеві мешканці.

За наявною інформацією, російські правоохоронці не змогли впоратися з РДК. МВС накрили "Градами", у місті поспіхом палять документи просто посеред вулиці, передає 24 Канал.

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МВС накрили "Градами"

Як кажуть у Російському добровольчому корпусі, росіяни оголосили план "Фортеця". Він передбачає особливий стан для співробітників правоохоронних органів. Його застосовують, щоб запобігти захопленню об'єктів органів внутрішніх справ і військ. Але щось у них не задалося.

"Доблесні" захисники путінської шайки, дотримуючись протоколу, зібралися біля споруди. Ми дали їм зібратися та "накрили" пакетами "Градів",

– кажуть у РДК.

Де розташоване Шебекіно: дивіться на карті

Добровольці зазначають, що про результат їхньої роботи розповіли всі. Навіть пропагандистські ЗМІ. Водночас вони подякували місцевим мешканцям. Останні надали РДК "важливу своєчасну інформацію".

Власне, місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомляли про те, що горить будинок поліції у Шебекіно.

У Шебекіно горить будинок поліції: дивіться відео

Крім того, очевидці зафіксували, як росіяни палять документи.

Просто посеред вулиці палять документи: дивіться відео

Але це ще не все. Населений пункт знеструмлений після обстрілу з РСЗВ. На це бідкаються місцеві мешканці.

Як ми вже казали, у Шебекіно неспокійно. Також у мережу виклали відео. На ньому можна побачити, як димить дах одного з будинків у місті. Судячи з прапорів поблизу споруди, можна було припустити, що вона мала якесь адміністративне значення для росіян.

У Шебекіно горить п'ятиповерхова споруда: дивіться відео

Телеграм-канал Mash повідомив, що був приліт по гуртожитку. Він розташований поблизу місцевої адміністрації. Власне, ця споруда і потрапила на відео.

Російський добровольчий корпус також похизувався своїми здобутками. В окупантів стало на один КаМАЗ з боєкомплектом і 1 самохідний міномет "Тюльпан" менше. Добровольці зазначили, що "чудово спрацювали".

Легіон "Свобода Росії" виклав кадри зі знищення техніки ворога. На них можна побачити, як після точної роботи артилерії детонує боєкомплект і міномет.

Напередодні у Шебекіно лунали вибухи. Ясна річ, що у цьому росіяни вже встигли звинуватити Україну.

Вибухи у Шебекіно: що відомо